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Трамп настаивает на своей победе на президентских выборах

Трамп настаивает на своей победе на президентских выборах Баллотирующийся на второй срок действующий американский лидер Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе на прошедших 3 ноября президентских выборах в США.
Другие страны
19 ноября 2020 г. 01:19
Трамп настаивает на своей победе на президентских выборах
Дональд Трамп

Баллотирующийся на второй срок действующий американский лидер Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе на прошедших 3 ноября президентских выборах в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее письменное заявление главы государства распространил в среду избирательный штаб республиканца.

"Я победил на выборах! Радикальные левые демократы, работая со своими партнерами, лживыми СМИ, пытаются украсть (мою) победу на выборах. Мы им не позволим (этого сделать)", - утверждает глава Белого дома.

По его версии, демократ Джозеф Байден "победил (на выборах) только в глазах лживых СМИ". Трамп вновь заявил, что отказывается признавать свое поражение на выборах. "Нам предстоит долгий путь - эти выборы прошли с грубейшими нарушениями", - полагает президент.

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