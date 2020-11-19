Трамп настаивает на своей победе на президентских выборах

Баллотирующийся на второй срок действующий американский лидер Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе на прошедших 3 ноября президентских выборах в США.

Баллотирующийся на второй срок действующий американский лидер Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе на прошедших 3 ноября президентских выборах в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее письменное заявление главы государства распространил в среду избирательный штаб республиканца.

"Я победил на выборах! Радикальные левые демократы, работая со своими партнерами, лживыми СМИ, пытаются украсть (мою) победу на выборах. Мы им не позволим (этого сделать)", - утверждает глава Белого дома.

По его версии, демократ Джозеф Байден "победил (на выборах) только в глазах лживых СМИ". Трамп вновь заявил, что отказывается признавать свое поражение на выборах. "Нам предстоит долгий путь - эти выборы прошли с грубейшими нарушениями", - полагает президент.