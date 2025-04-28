Трамп настаивает на полном прекращении огня между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нужным добиться неограниченного по времени прекращения огня между РФ и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нужным добиться неограниченного по времени прекращения огня между РФ и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила в ходе брифинга в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент ясно давал понять, что ему нужно полном прекращении огня", - сказала она.

По ее словам, президент США все еще оптимистично настроен относительно того, что касается возможности урегулировать украинский конфликт.

Отметим, что президент России Владимир Путин сегодня объявил перемирие в дни 80-летия Победы.