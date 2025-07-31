Трамп настаивает на мирном соглашении между Россией и Украиной до 8 августа

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет добиться заключения соглашения о прекращении войны между Россией и Украиной до 8 августа.

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет добиться заключения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа.

Как передает Report ссылаясь на Al Arabia,об этом сообщил старший дипломат США Джон Келли на заседании Совета Безопасности ООН.

"Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и о прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп четко обозначил, что это должно быть сделано до 8 августа. США готовы предпринять дополнительные меры для обеспечения мира", - заявил Келли.