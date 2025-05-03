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Трамп: Нашей стране, какой мы ее знаем, конец

Трамп: Нашей стране, какой мы ее знаем, конец Отказ американских судов содействовать администрации президента в высылке мигрантов противоречит идеям основателей США.
Другие страны
3 мая 2025 г. 12:54
Трамп: Нашей стране, какой мы ее знаем, конец

Отказ американских судов содействовать администрации президента в высылке мигрантов противоречит идеям основателей США.

Как передает Report, об этом заявил в своей публикации в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

"Как это возможно, что судьи не позволяют США депортировать преступников, включая убийц, прочь из нашей страны, туда, откуда они прибыли? Если такое происходит, то нашей стране, какой мы ее знаем, пришел конец. Американцам придется свыкнуться с совсем другой, наполненной преступлениями жизнью. Это совсем не то, что основатели имели в виду!" - написал он.

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