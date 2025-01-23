Трамп: Наращивание добычи нефти и газа в США позволит сделать страну производственной сверхдержавой

Американский президент Дональд Трамп намерен наращивать добычу нефти и газа в США и рассчитывает, что это позволить сделать страну "производственной сверхдержавой".

Американский президент Дональд Трамп намерен наращивать добычу нефти и газа в США и рассчитывает, что это позволить сделать страну "производственной сверхдержавой".

Как сообщает Report, он заявил об этом, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

"Соединенные Штаты обладают самыми большими запасами нефти и газа среди всех стран на Земле, и мы намерены их использовать. Это не только снизит цены практически на все товары и услуги, это сделает Соединенные Штаты производственной сверхдержавой, а также столицей искусственного интеллекта и криптовалют", - сказал американский лидер.

Трамп ранее заявил, что его администрация будет принимать меры по наращиванию добычи углеводородов в стране и откажется от развития ветроэнергетики.