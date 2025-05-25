Трамп направляет главу МВБ США в Израиль после убийства дипломатов в Вашингтоне

Американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм направляется в воскресенье в Израиль после того, как двое сотрудников посольства еврейского государства были убиты в столице США.

Американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм направляется в воскресенье в Израиль после того, как двое сотрудников посольства еврейского государства были убиты в столице США.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"После недавнего теракта в Вашингтоне президент Дональд Трамп попросил министра внутренней безопасности Кристи Ноэм отправиться в Израиль. В ходе визита она встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и жертвами терроризма", - отметили в министерстве внутренней безопасности. В понедельник Ноэм проведет встречу с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, после этого она направится в Польшу.

Напомним, что 21 мая в результате стрельбы у Столичного еврейского музея в Вашингтоне погибли два сотрудника посольства Израиля. По словам шефа полиции города Памелы Смит, погибшими дипломатами были мужчина и женщина. Они покидали мероприятие, проходившее в музее, когда подозреваемый открыл огонь. Стрелявший был задержан. П. Смит сообщила, что во время ареста задержанный выкрикивал лозунг "Свободу Палестине!". Телеканал CNN сообщил, что подозреваемый Элиас Родригес из Чикаго (штат Иллинойс) ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.