Трамп направил военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что направил военных к границе с Мексикой, передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ.

"Недавно мексиканские солдаты наставили пистолеты на наших солдат Национальной гвардии, вероятно, в качестве отвлекающего тактического приёма для тех, кто занимается контрабандой наркотиков на границе. Лучше, чтобы такое больше не повторялось! Сейчас мы направляем на границу вооружённых военнослужащих", - написал Трамп.

Он также отметил, что мексиканская сторона недостаточно препятствует потоку нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Штаты.

Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал запрет возвращать в Мексику беженцев из третьих стран.