Трамп направил в Вашингтон нацгвардию

Президент США Дональд Трамп направляет национальную гвардию в Вашингтон для восстановления правопорядка в американской столице.

Как передает Report, об этом он сказал журналистам в понедельник.

"Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия", - заявил Трамп.

Трамп на минувшей неделе раскритиковал власти города за растущий уровень преступности и пообещал самостоятельно разобраться с ситуацией. В частности, он пообещал очень быстро покончить с бездомными на улицах Вашингтона, отправив их за пределы столицы и предоставив им там жилье.