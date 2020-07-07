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 Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе США из ВОЗ

 Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе США из ВОЗ Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.
Другие страны
7 июля 2020 г. 22:45
 Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.

"Это не защитит жизни американцев и (их) интересы – это оставит Америку больной и одинокой", - написал сенатор в Twitter, назвав действия Трампа "хаотичными и непоследовательными".

Напомним, что Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Tramp ÜST-lə əlaqələri kəsmək üçün Konqresə bildiriş göndərdi

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