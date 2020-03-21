Трамп направил письмо Ким Чен Ыну с предложением помощи в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо с предложением помощи в борьбе с новым коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ЦТАК.

"В личном письме президент Трамп пояснил свой план развития взаимоотношений между КНДР и США и выразил намерение сотрудничать в борьбе с эпидемией. Он впечатлен мерами, которые предпринимает Ким Чен Ын для защиты населения страны от нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп также "был рад услышать, что председатель получил его поздравления с днем рождения", пожелал Ким Чен Ыну и народу КНДР благополучия и отметил, что "ценит отношения с председателем".

"Трамп выразил готовность поддерживать тесные контакты с председателем в будущем. Мы рассматриваем столь личное письмо президента Трампа как хороший пример, показывающий особые и прочные личные отношения с председателем Ким Чен Ыном", - передает ЦТАК.