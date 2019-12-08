​Трамп напомнил Ким Чен Ыну об обещании провести денуклеаризацию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит во враждебные намерения северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако призвал того избавиться от ядерного оружия, "как было обещано", передает Report .

"Ким Чен Ын слишком умен, и ему есть что терять - вообще-то, он потеряет все, если будет действовать враждебным образом. Он подписал со мной твердое соглашение о денуклеаризации. Он не хочет обнулить особые отношения с президентом СШA или вмешиваться в президентские выборы в ноябре", - заявил Трамп в Twitter.

Ранее постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что КНДР не нужны сейчас продолжительные переговоры с США, и вопрос денуклеаризации уже снят с повестки переговоров.