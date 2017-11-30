Трамп напомнил, что госдолг США при Обаме увеличился в два раза

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп напомнил в среду, что государственный долг страны при администрации его предшественника демократа Барака Обамы увеличился в два раза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую запись Трамп сделал в своем Twitter.

"Смешно слышать разговоры демократов о государственном долге, когда экс-президент Обама увеличил его всего за восемь лет", - отметил американский лидер.

В сентябре госдолг США впервые в истории перешагнул через отметку в $20 трлн.