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    Трамп напомнил, что госдолг США при Обаме увеличился в два раза

    В сентябре госдолг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в $20 трлн

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп напомнил в среду, что государственный долг страны при администрации его предшественника демократа Барака Обамы увеличился в два раза.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую запись Трамп сделал в своем Twitter.

    "Смешно слышать разговоры демократов о государственном долге, когда экс-президент Обама увеличил его всего за восемь лет", - отметил американский лидер.

    В сентябре госдолг США впервые в истории перешагнул через отметку в $20 трлн.

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