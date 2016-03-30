Трамп нанял бывшего советника Януковича

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Участник президентской гонки в США миллиардер Дональд Трамп включил в свой предвыборный штаб политтехнолога Пола Манафорта, руководившего кампаниями Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Виктора Януковича, cообщает Report со ссылкой на The New York Times.

Информацию об этом подтвердил Д.Трамп в телефонном интервью The Times.

По мнению издания, Трамп прибегнул к услугам Пола Манафорта в связи с обострением борьбы за номинацию от партии, судьба которой будет решена на съезде республиканцев 18-21 июля в Кливленде.

В последние годы Манафорт был известен как главный советник украинской Партии регионов и ее бывшего лидера Виктора Януковича, отстраненного с поста президента в 2014 году.