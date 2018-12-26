Трамп нанес необъявленный визит в Ирак

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей нанес необъявленный визит в Ирак, где встретился с военнослужащими США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером на Рождество, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества", - написала она.

Сандерс опубликовала ряд фотоснимков главы государства и его супруги с военнослужащими.

Трамп впервые на посту президента США посетил зону боевых действий. Ранее он неоднократно высказывал намерение отправиться в одну из горячих точек мира, не указывая при этом, о какой стране идет речь.