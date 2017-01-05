Трамп намерен взять в Белый дом трижды уволенную участницу своего телешоу

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп намерен предложить должность в Белом доме бывшей участнице телешоу "Подмастерье", ведущим которого был сам миллиардер.

Как сообщает Report, по данным агентства Associated Press, работа Омаросы Манигол (Omarosa Manigault) будет связана с участием общественности в работе администрации. Точной информации о ее будущих обязанностях, а также о названии самой должности, пока нет.

О.Манигол была активной участницей предвыборной кампании Трампа. Кроме того, она уже трудилась в американской администрации — в аппарате президента-демократа Билла Клинтона она работала в сфере подбора персонала, была сотрудницей Минторга, а также была ассистенткой в штате тогдашнего вице-президента Альберта Гора.

Вскоре после запуска "Подмастерья" в 2004 году Трамп уволил ее из программы. После перезапуска проекта Манигол возвращалась в шоу, однако еще дважды подверглась процедуре увольнения — в 2011 и 2013 годах.