Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ближайшие недели, отметив, что Вашингтон стремится к денуклеаризации всего Корейского полуострова, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я встречусь с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, мы стремимся к денуклеаризации региона Северной Кореи и всего Корейского полуострова", - заявил Д.Трамп на мероприятии с участием американских олимпийцев и паралимпийцев в Белом доме.