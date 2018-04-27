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    Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели

    © AP

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ближайшие недели, отметив, что Вашингтон стремится к денуклеаризации всего Корейского полуострова, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Я встречусь с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, мы стремимся к денуклеаризации региона Северной Кореи и всего Корейского полуострова", - заявил Д.Трамп на мероприятии с участием американских олимпийцев и паралимпийцев в Белом доме.

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