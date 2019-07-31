Трамп намерен в будущем сократить военные расходы США

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о возможности сокращении в будущем оборонного бюджета.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил он сам в интервью телеканалу C-Span.

"Сейчас мы обладаем очень сильной армией. Она стала намного сильнее после принятия последнего оборонного бюджета. В последующем, в определенном смысле, очень скоро я смогу его уменьшать. Но сейчас нам надо перестраивать наши вооруженные силы", - сказал Д.Трамп.

Отмечается, что с вступлением Д.Трампа в должность президента в 2017 году расходы на оборону в США постоянно возрастали.

Нынешний оборонный бюджет равняется 716 млрд. долларов.