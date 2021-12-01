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Трамп намерен участвовать в президентских выборах США в 2024 году

Трамп намерен участвовать в президентских выборах США в 2024 году Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что всерьез рассматривает возможность участия в очередных выборах главы государства в 2024 году.
Другие страны
1 декабря 2021 г. 22:21
Трамп намерен участвовать в президентских выборах США в 2024 году
Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп дал понять, что всерьез рассматривает возможность участия в очередных выборах главы государства в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление 45-й глава Белого дома сделал в среду в эфире британского телеканала GB News.

Отвечая в интервью на вопрос бывшего лидера Партии Brexit Найджела Фаража о готовности вернуться в большую политику, Трамп подчеркнул, что не может поступить по-другому. "Если ты любишь свою страну, у тебя нет выбора, так что это не вопрос", - сказал он.

"Я люблю нашу страну. Я вывел ее на ранее невиданный уровень. Затем случилась пандемия коронавируса, но я снова вернул страну (на вершину) с помощью разработки вакцин, которыми мы все пользуемся и которые спасли десятки миллионов людей по всему миру. Они были созданы менее чем за девять месяцев, хотя предполагалось, что на это уйдет 12 лет", - указал Трамп, добавив, что его администрация "проделала замечательную работу". Он также отметил, что занимался политикой потому, что ему "нравится помогать людям".

В то же время Трамп снова раскритиковал своих оппонентов из Демократической партии, которые распространяли сведения о якобы его связях с Россией. "Две основанные на лжи процедуры импичмента. Россия, Россия, Россия - сейчас выяснилось, что это была откровенная ложь, все знают об этом. Им нужно забрать Пулитцеровские премии у журналистов, которые в большинстве случаев намеренно писали об этих вымышленных историях", - заключил бывший американский президент от Республиканской партии.

Помимо этого, он рассказал, что будет помогать республиканским кандидатам на промежуточных выборах 2022 года в Конгресс США. "Я обязан убедиться в том, что будут выбраны правильные люди", - заявил Трамп. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут в ноябре 2022 года. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. В настоящее время в нижней палате Конгресса большинство удерживают демократы, в Сенате установился паритет - каждая из двух партий занимает по 50 мест.

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