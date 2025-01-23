Трамп намерен сократить воинский контингент США в Европе на 20 тыс. человек

Президент США Дональд Трамп хочет сократить на 20 тыс. американский воинский контингент в Европе, а за содержание оставшегося потребовать "больший вклад" со стороны европейских стран.

Президент США Дональд Трамп хочет сократить на 20 тыс. американский воинский контингент в Европе, а за содержание оставшегося потребовать "больший вклад" со стороны европейских стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили агентству ANSA источники в Брюсселе.

"Трамп исходит из того, что американские военнослужащие представляют собой инструмент сдерживания, и поэтому их расходы не могут быть покрыты только американскими налогоплательщиками", - сказал источник.

По его словам, все планы пока находятся на зачаточной стадии и конкретно не обсуждались с европейскими партнерами.

Однако позиция нового американского президента, который всегда считал, что Европа должна делать больше для обеспечения собственной безопасности, давно известна. В частности, Трамп уже указал на порог в 5% ВВП для военных расходов в рамках НАТО. Отмечается, что в прошлом году общие расходы стран ЕС на оборону составили в среднем 1,9%, тогда как в РФ этот показатель якобы достигает 9%, утверждает агентство.

По его подсчетам, в Европе могут остаться до 80 тыс. американских военных, хотя их точное число неизвестно. В Италии, по примерным оценкам, на разных базах, в том числе НАТО (в Авиано, Неаполе, Сигонелле, Виченце, Пизе и Латине) находится 12 тыс. американских военных.