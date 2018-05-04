Трамп намерен сократить численность воинского контингента США в Республике Корея

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону рассмотреть возможность вывода части американских войск с территории Республики Корея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

По данным ее источников, потребность в наличии большого числа военных на территории Южной Кореи отпадет в случае заключения мирного договора с КНДР.

По данным издания, в Республике Корея сейчас насчитывается 23,5 тыс. военнослужащих США. Присутствие там американских войск - наследие Корейской войны 1950-1953 годов которая завершилась подписанием временного перемирия.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова". Стороны отметили, что в этом году они намерены объявить о конце перемирия, длящегося с 1953 года, чтобы трансформировать соглашение о нем в договор о мире.