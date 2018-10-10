Трамп намерен провести встречу с Ким Чен Ыном после выборов в США

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что он он намерен провести вторую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном после американских промежуточных выборов. Об этом он сказал журналистам, передает Report.
«Я просто не могу уехать сейчас», — приводит его слова The Hill.
Промежуточные выборы в конгресс США состоятся 6 ноября. Ранее Трамп заявил, что США рассматривают три-четыре места для проведения саммита с КНДР.
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