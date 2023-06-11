Трамп намерен продолжить участие в президентской гонке, даже если будет осужден

Экс-президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от участия в борьбе за высший государственный пост в стране, даже если будет признан виновным по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

Экс-президент США Дональд Трамп не намерен отказываться от участия в борьбе за высший государственный пост в стране, даже если будет признан виновным по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

Как передает Report, oб этом республиканец заявил в интервью журналистам американской газеты Politico.

"Я не выйду из борьбы никогда. Послушайте, если бы вышел, то вышел бы до первоначальной президентской гонки в 2016 году. Это было трудно. Теоретически это было невыполнимо", - добавил Трамп.

Издание констатирует, что предъявленные республиканцу обвинения не делают невозможным его дальнейшее участие в борьбе за Белый дом.