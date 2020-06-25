​Трамп намерен посетить Польшу после президентских выборов в США

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/d29f71b4b95f8bb1183bb91f65163724/b9959ac1-175d-4439-88bb-1787314e6686_292.jpg

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов посетить Польшу, но это, скорее всего, произойдет уже после президентских выборов в США, который запланированы на ноябрь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Я бы очень хотел этого. Вы, вероятно, слышали, что у нас будут выборы, и, наверное, я не смогу сделать это (посетить Польшу - ред.) до окончания выборов, но, если все будет хорошо, мой ответ совершенно положительный".

Напомним, что в августе прошлого года визит президента США был отменен из-за урагана в Штатах.

Отметим, что в самой Польше уже в это воскресенье пройдут президентские выборы.

И Трампа на конференции спросили, не повлияет ли визит Дуды в Вашингтон на их исход. "Не думаю, что ему нужна моя помощь, у него и так все хорошо", - сказал Трамп.