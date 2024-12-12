Трамп намерен помиловать участников штурма Капитолия в январе 2021 года

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сразу после вступления в должность намерен помиловать осужденных за штурм здания Конгресса США в январе 2021 года.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сразу после вступления в должность намерен помиловать осужденных за штурм здания Конгресса США в январе 2021 года.

Как сообщает Report, об этом Трамп заявил в интервью Time.

"Я буду рассматривать каждый случай отдельно, и, если люди не были агрессивными, я думаю, что они уже и так отбыли достаточно суровое наказание", - сказал он.

Трамп добавил, что займется этим первым делом после вступления в должность, "возможно, в первые девять минут".

6 января 2021 года Конгресс собирался утвердить результаты голосования на выборах США 2020 года, по итогам которых пост президента достался Джо Байдену. В этот день в Вашингтоне собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание. Конгрессмены-демократы обвинили в случившемся Трампа.