Трамп намерен по приглашению Меркель посетить Германию

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен воспользоваться приглашением канцлера ФРГ Ангелы Меркель и посетить Германию, однако не уточнил сроки визита.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, американский лидер рассказал об этом во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

"Я собираюсь отправиться в Польшу позднее. У нас отличные отношения с Польшей. И мы туда отправимся. Ангела Меркель пригласила меня посетить Германию. На каком-то этапе мы этот визит подготовим", - отметил президент.