Трамп намерен оставить разведку после вывода войск из Афганистана

Президент США Дональд Трамп намерен сохранить разведывательное присутствие в Афганистане, хотя он давно желает полностью вывести американских военных из страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил сам американский президент в интервью Fox News.

"Я бы оставил там очень сильную разведку", - сказал он, добавив, что США вместе с тем необходимо существенно уменьшить в Афганистане число военных.

По словам главы США, Афганистан - страна с "множеством хороших укрытий", и за ней нужно следить.

Напомним, что в декабре администрация Трампа планировала вывести войска из Афганистана, но это предложение встретило сопротивление со стороны республиканских законодателей.