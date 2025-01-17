Трамп намерен объявить о смене главы президентской охраны до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп до своей инаугурации 20 января планирует объявить об увольнении действующего главы Секретной службы США, обеспечивающей охрану первых лиц страны. Новым директором может стать начальник личной охраны Трампа Шон Карран.

Избранный президент США Дональд Трамп до своей инаугурации 20 января планирует объявить об увольнении действующего главы Секретной службы США, обеспечивающей охрану первых лиц страны. Новым директором может стать начальник личной охраны Трампа Шон Карран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным источников, Секретной службе пока не поступали официальные уведомления о кадровых перестановках, но сотрудники службы исходят из того, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности директора агентства Рональда Роу президент не продлит.

Роу был назначен на пост исполняющего обязанности директора Секретной службы США в июле 2024 года после отставки Кимберли Читл, которая попала под шквал критики из-за провала работы спецслужб во время попытки покушения на Трампа в ходе его избирательной кампании 13 июля. Карран возглавляет личную охрану избранного президента в течение последних четырех лет.

Источники телеканала CNN в Секретной службе США также сообщили о грядущем назначении Каррана. Собеседники канала обеспокоены, поскольку, по их мнению, "у Каррана нет достаточного опыта для управления таким большим и сложным ведомством" и тот "не занимал позиций в штабе агентства и его высшем руководстве".