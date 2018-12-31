Трамп намерен обезопасить курдов в Сирии и продолжить операции против ИГ

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп планирует осуществлять вывод американских войск из Сирии таким образом, чтобы гарантировать разгром террористической группировки "Исламское государство" и обеспечить безопасность курдов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье после встречи с хозяином Белого дома сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), его выступление транслировал телеканал CNN.

Грэм, которого некоторые ведущие СМИ США называют одним из доверенных лиц Трампа, ранее в этот же день заявил, что попробует в личной беседе убедить американского лидера изменить решение о выводе воинского контингента из Сирии. Законодатель объяснил это необходимостью полного уничтожения ИГ и защиты курдов в Сирии.