Трамп намерен обеспечить США правом на проведение Олимпийских игр

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил о предпринимаемых его администрацией усилиях в борьбе за право проведения в стране Олимпийских игр.

Как сообщает Report, об этом Д.Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Упорно работаем над тем, чтобы добиться для Соединенных Штатов права на проведение Олимпийских игр (Лос-Анджелес). Следите за новостями!" - написал Трамп.

Напомним, на проведение 33-их по счёту летних Олимпийских игр в 2024 году претендуют Париж и Лос-Анджелес.

США восемь раз принимали у себя Олимпиаду, по четыре раза зимой и летом. Последние Игры - зимние - прошли в стране в 2002 году.