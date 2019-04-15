Трамп намерен объявить о военной инициативе США в ходе визита в Польшу

Президент США Дональд Трамп может 1 сентября посетить с визитом Польшу, чтобы в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны объявить об усилении американского военного присутствия в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Переговоры между Варшавой и Вашингтоном набирают темп. Американцы сигнализировали польским партнерам, что Трамп рассматривает возможность приглашения (президента Польши - ред.) Анджея Дуды в Белый дом уже в середине июня, чтобы разрешить последние споры по вопросу расширения американских баз в Польше", - отмечает издание.

Газета указывает, что, скорее всего, Д.Трамп огласит американскую военную инициативу в Варшаве в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Касаясь расширения американского военного присутствия в Польше, издание подчеркнуло, что речь идет о формате дивизии. Наряду с этим, американский президент мог бы объявить в Варшаве о важных проектах в области энергетики, в частности, речь пойдет о строительстве в стране АЭС.