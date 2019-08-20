Трамп намерен назначить послом США в России Джона Салливана

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, назначит новым послом в РФ первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

Как отмечает издание, эту информацию подтвердил источник в администрации. В публикации отмечается, что Салливану необходимо будет получить одобрение со стороны американских законодателей.

Ранее несколько ведущих американских СМИ сообщали, что новым послом США в РФ, вероятнее всего, станет американский спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн.