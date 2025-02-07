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Трамп намерен на следующей неделе встретиться в США с Зеленским

Трамп намерен на следующей неделе встретиться в США с Зеленским Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести на следующей неделе встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, она может состояться в Вашингтоне.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 22:25
Трамп намерен на следующей неделе встретиться в США с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести на следующей неделе встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, она может состояться в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам перед началом переговоров с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме.

"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе и, вероятно, поговорю с президентом России Владимиром Путиным. Он (Зеленский - ред.) может встретиться со мной на следующей неделе. Что бы он ни предпочел, я здесь", - подчеркнул Трамп, не пояснив, когда, по его мнению, может состояться разговор с Путиным.

По словам президента США, встреча с Зеленским "может пройти в Вашингтоне".

"Туда (в Украину - ред.) я не поеду", - резюмировал он.

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Версия на азербайджанском языке Tramp gələn həftə ABŞ-də Zelenski ilə görüşmək niyyətindədir

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