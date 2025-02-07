Трамп намерен на следующей неделе встретиться в США с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести на следующей неделе встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, она может состояться в Вашингтоне.
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"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе и, вероятно, поговорю с президентом России Владимиром Путиным. Он (Зеленский - ред.) может встретиться со мной на следующей неделе. Что бы он ни предпочел, я здесь", - подчеркнул Трамп, не пояснив, когда, по его мнению, может состояться разговор с Путиным.
По словам президента США, встреча с Зеленским "может пройти в Вашингтоне".
"Туда (в Украину - ред.) я не поеду", - резюмировал он.