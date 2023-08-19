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Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме Джорджии

Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме Джорджии Бывший президент США Дональд Трамп, обвиняемый по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, намерен добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) 24 или 25 августа.
Другие страны
19 августа 2023 г. 04:41
Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме Джорджии

Бывший президент США Дональд Трамп, обвиняемый по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, намерен добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) 24 или 25 августа.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, "ожидается, что Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели - в четверг или пятницу". Прокурор округа Фултон Фэни Уиллис ранее заявила, что Трампу и другим обвиняемым предписано сдаться властям не позднее 25 августа. Шериф округа в свою очередь отмечал, что обвиняемым предписано явиться в указанную тюрьму, где они пройдут формальную процедуру ареста - их обыщут, сфотографируют, а также возьмут у них отпечатки пальцев. В офисе шерифа подчеркнули, что "обвиняемые могут явиться в любой момент, тюрьма открыта 24 часа в сутки, семь дней в неделю".

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Версия на азербайджанском языке Tramp könüllü olaraq həbsxanaya təslim olmağı planlaşdırır

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