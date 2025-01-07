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Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран НАТО до 5% их ВВП

Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран НАТО до 5% их ВВП Избранный президент США Дональд Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран - участниц Организации Североатлантического договора (НАТО) до уровня 5% их ВВП.
Другие страны
7 января 2025 г. 23:12
Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран НАТО до 5% их ВВП

Избранный президент США Дональд Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран - участниц Организации Североатлантического договора (НАТО) до уровня 5% их ВВП.

Как передает Report, он подтвердил это на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Ну, я думаю, что НАТО следует иметь расходы на оборону в размере 5% [ВВП стран-участниц. Мы не можем добиться этого поставленных НАТО задач при 2%", - заявил избранный президент.

Отметим, что задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой". В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.

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