Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран НАТО до 5% их ВВП

Избранный президент США Дональд Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран - участниц Организации Североатлантического договора (НАТО) до уровня 5% их ВВП.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран - участниц Организации Североатлантического договора (НАТО) до уровня 5% их ВВП.

Как передает Report, он подтвердил это на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Ну, я думаю, что НАТО следует иметь расходы на оборону в размере 5% [ВВП стран-участниц. Мы не можем добиться этого поставленных НАТО задач при 2%", - заявил избранный президент.

Отметим, что задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой". В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.