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Трамп намерен добиваться переноса своего дела из суда Джорджии на федеральный уровень

Трамп намерен добиваться переноса своего дела из суда Джорджии на федеральный уровень Бывший президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться переноса из суда округа Фултон (штат Джорджия) рассмотрения дела о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года. Об этом свидетельствует документ, поступивший в электронную базу окружного су
Другие страны
8 сентября 2023 г. 01:44
Трамп намерен добиваться переноса своего дела из суда Джорджии на федеральный уровень

Бывший президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться переноса из суда округа Фултон (штат Джорджия) рассмотрения дела о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, об этом свидетельствует документ, поступивший в электронную базу окружного суда.

В заявлении, направленном адвокатом республиканца Стивеном Сэдоу, указывается, что Трамп "может добиваться переноса разбирательства в федеральный суд". В документе поясняется, что соответствующее ходатайство должно поступить в течение 30 дней с момента непризнания Трампом вины, что произошло 31 августа.

Телекомпания CNN поясняет, что перенос разбирательства на федеральный уровень может дать Трампу некоторые преимущества. Это связано с тем, что в случае проведения разбирательства в суде Фултона жюри присяжных будет состоять из жителей этого округа, где победивший на выборах 2020 года Джо Байден набрал на 47% голосов больше, чем Трамп. Если же разбирательство будет проведено в федеральном суде, то в жюри присяжных войдут жители 10 округов вблизи Атланты, где отрыв Байдена составлял в среднем 32%.

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