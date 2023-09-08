Трамп намерен добиваться переноса своего дела из суда Джорджии на федеральный уровень

Бывший президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться переноса из суда округа Фултон (штат Джорджия) рассмотрения дела о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года. Об этом свидетельствует документ, поступивший в электронную базу окружного су

Бывший президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться переноса из суда округа Фултон (штат Джорджия) рассмотрения дела о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, об этом свидетельствует документ, поступивший в электронную базу окружного суда.

В заявлении, направленном адвокатом республиканца Стивеном Сэдоу, указывается, что Трамп "может добиваться переноса разбирательства в федеральный суд". В документе поясняется, что соответствующее ходатайство должно поступить в течение 30 дней с момента непризнания Трампом вины, что произошло 31 августа.

Телекомпания CNN поясняет, что перенос разбирательства на федеральный уровень может дать Трампу некоторые преимущества. Это связано с тем, что в случае проведения разбирательства в суде Фултона жюри присяжных будет состоять из жителей этого округа, где победивший на выборах 2020 года Джо Байден набрал на 47% голосов больше, чем Трамп. Если же разбирательство будет проведено в федеральном суде, то в жюри присяжных войдут жители 10 округов вблизи Атланты, где отрыв Байдена составлял в среднем 32%.