Трамп намерен добиваться переноса своего дела из суда Джорджии на федеральный уровень

Бывший президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться переноса из суда округа Фултон (штат Джорджия) рассмотрения дела о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года.
Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN, об этом свидетельствует документ, поступивший в электронную базу окружного суда.
В заявлении, направленном адвокатом республиканца Стивеном Сэдоу, указывается, что Трамп "может добиваться переноса разбирательства в федеральный суд". В документе поясняется, что соответствующее ходатайство должно поступить в течение 30 дней с момента непризнания Трампом вины, что произошло 31 августа.
Телекомпания CNN поясняет, что перенос разбирательства на федеральный уровень может дать Трампу некоторые преимущества. Это связано с тем, что в случае проведения разбирательства в суде Фултона жюри присяжных будет состоять из жителей этого округа, где победивший на выборах 2020 года Джо Байден набрал на 47% голосов больше, чем Трамп. Если же разбирательство будет проведено в федеральном суде, то в жюри присяжных войдут жители 10 округов вблизи Атланты, где отрыв Байдена составлял в среднем 32%.