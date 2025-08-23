Трамп намекнул, что может послать войска на борьбу с преступностью в Чикаго и Нью-Йорк

Президент США Дональд Трамп, послав Национальную гвардию на борьбу с преступностью в Вашингтоне, заявил, что следующими могут стать Чикаго и Нью-Йорк.
"Разберемся с этим [с Вашингтоном], тогда, возможно, следующим, следующим у нас после этого будет тот. Я думаю, Чикаго будет у нас следующим, а потом мы поможем с Нью-Йорком", — сказал Трамп.
8 августа Трамп заявил, что Вашингтон охватила невиданная волна преступности и приказал ФБР и нескольким другим правоохранительным ведомствам прислать своих сотрудников в Вашингтон, на усиленную борьбу с уличной преступностью, а позже распорядился ввести в столицу контингент Национальной гвардии.