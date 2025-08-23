О нас

Трамп намекнул, что может послать войска на борьбу с преступностью в Чикаго и Нью-Йорк

Трамп намекнул, что может послать войска на борьбу с преступностью в Чикаго и Нью-Йорк Президент США Дональд Трамп, послав Национальную гвардию на борьбу с преступностью в Вашингтоне, заявил, что следующими могут стать Чикаго и Нью-Йорк.
Другие страны
23 августа 2025 г. 04:13
Трамп намекнул, что может послать войска на борьбу с преступностью в Чикаго и Нью-Йорк

Президент США Дональд Трамп, послав Национальную гвардию на борьбу с преступностью в Вашингтоне, заявил, что следующими могут стать Чикаго и Нью-Йорк.

Как передает Report, слова американского лидера приводит телеканал CNN.

"Разберемся с этим [с Вашингтоном], тогда, возможно, следующим, следующим у нас после этого будет тот. Я думаю, Чикаго будет у нас следующим, а потом мы поможем с Нью-Йорком", — сказал Трамп.

8 августа Трамп заявил, что Вашингтон охватила невиданная волна преступности и приказал ФБР и нескольким другим правоохранительным ведомствам прислать своих сотрудников в Вашингтон, на усиленную борьбу с уличной преступностью, а позже распорядился ввести в столицу контингент Национальной гвардии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi