Трамп намекнул, что может послать войска на борьбу с преступностью в Чикаго и Нью-Йорк

Президент США Дональд Трамп, послав Национальную гвардию на борьбу с преступностью в Вашингтоне, заявил, что следующими могут стать Чикаго и Нью-Йорк.

