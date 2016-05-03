Трамп: Надо сбивать российские самолеты, совершающие манервы вблизи американских

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Российские военные самолеты, если они совершают опасные маневры вблизи американских, нужно сбивать. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил наиболее вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп в интервью для Indiana Radio, комментируя маневры российского Су-27 вблизи самолета-разведчика ВВС США над Балтийским морем 29 апреля.

Впрочем, по мнению Трампа, это может стать "крайней мерой", а в случае возникновения таких или похожих инцидентов, первым делом президенты США и России должны связаться друг с другом и выработать дипломатический способ решения конфликта.

Трамп назвал действия России "подначиванием".

"Это абсолютное неуважение к нашей стране и абсолютное отсутствие уважения к Обаме, - отметил Трамп. - Которого, как вы знаете, они не уважают".



