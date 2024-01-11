Трамп надеется выступить с заключительным словом в суде, несмотря на запрет

Экс-президент США Дональд Трамп рассчитывает выступить с заключительным словом на заседании по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, несмотря на запрет судьи. "Это вмешательство. Это политическое вмешательство. Нельзя позвол

Экс-президент США Дональд Трамп рассчитывает выступить с заключительным словом на заседании по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, несмотря на запрет судьи. "Это вмешательство. Это политическое вмешательство. Нельзя позволять такому происходить. Я надеюсь выступить", - сказал он, прибыв на заседание суда в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию вел телеканал CNN.

Ранее судья Артур Энгорон потребовал от Трампа придерживаться в своем выступлении некоторых правил. В частности, экс-главе США не разрешается "комментировать вопросы, которые не имеют отношения к делу", "произносить предвыборные речи", а также подвергать сомнению деятельность судьи, его сотрудников, генпрокурора и судебную систему в целом. Однако адвокаты Трампа сочли, что эти ограничения несправедливы, и сообщили, что Трамп не может с ними согласиться. После этого экс-президенту отказали в заключительном слове.