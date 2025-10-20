Трамп надеется на справедливую торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает выработать справедливые условия торговой сделки с Китаем на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Республике Корея.

Как передает Report, об этом он сказал журналистам в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

Трамп отметил, что США ранее смогли выработать выгодные торговые сделки с Евросоюзом и Японией. "И с Южной Кореей, где я встречусь с председателем Си [Цзиньпином], мы выработали очень справедливую сделку. И я ожидаю, что мы, вероятно, выработаем очень справедливую сделку с председателем КНР Си [Цзиньпином]", - сказал американский президент.

Трамп также добавил, что его пригласили посетить Китай, он планирует посетить страну в начале следующего года: "У нас это уже примерно согласовано".