    Трамп надеется на справедливую торговую сделку с Китаем

    • 20 октября, 2025
    • 20:24
    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает выработать справедливые условия торговой сделки с Китаем на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Республике Корея.

    Как передает Report, об этом он сказал журналистам в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

    Трамп отметил, что США ранее смогли выработать выгодные торговые сделки с Евросоюзом и Японией. "И с Южной Кореей, где я встречусь с председателем Си [Цзиньпином], мы выработали очень справедливую сделку. И я ожидаю, что мы, вероятно, выработаем очень справедливую сделку с председателем КНР Си [Цзиньпином]", - сказал американский президент.

    Трамп также добавил, что его пригласили посетить Китай, он планирует посетить страну в начале следующего года: "У нас это уже примерно согласовано".

    Tramp Çinlə ədalətli ticarət sövdələşməsinə ümid edir

