Трамп надеется на "очень хорошую сделку" по торговле с Китаем

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп ожидает удачной торговой сделки с Китаем, сообщают в пятницу западные СМИ, передает Report.

"Я думаю, что мы заключим сделку с Китаем. Я думаю, что у нас с Китаем будет очень хорошая сделка", - сказал Трамп, выступая перед журналистами.

Он отметил, что в торговых отношениях с Китаем США смогли достигнуть значительного прогресса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп хочет подписать соглашение о торговле с Китаем в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.