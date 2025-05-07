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Трамп надеется на быстрое завершение конфликта между Индией и Пакистаном

Трамп надеется на быстрое завершение конфликта между Индией и Пакистаном Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт между Индией и Пакистаном закончится быстро.
Другие страны
7 мая 2025 г. 01:55
Трамп надеется на быстрое завершение конфликта между Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт между Индией и Пакистаном закончится быстро.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Нет, я просто надеюсь, что все закончится очень быстро", - сказал он.

Трамп также признался, что узнал о начале ударов только что от представителей СМИ.

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 12 получили ранения.

Пакистанская сторона заявила о мерах в ответ на индийскую агрессию. По данным СМИ, над Пакистаном были сбиты два истребителя ВВС Индии, нарушивших воздушное пространство страны.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Hindistan və Pakistan arasındakı döyüşlərə münasibət bildirib

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