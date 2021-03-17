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Трамп надеется, что на пост президента США будет баллотироваться Меган Маркл

Трамп надеется, что на пост президента США будет баллотироваться Меган Маркл Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что супруга принца Гарри Меган Маркл будет баллотироваться на пост президента страны в 2024 году
Другие страны
17 марта 2021 г. 11:25
Трамп надеется, что на пост президента США будет баллотироваться Меган Маркл
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что супруга принца Гарри Меган Маркл будет баллотироваться на пост президента страны в 2024 году, сообщает Report со ссылкой на Fox News.

Бывший глава Белого дома прокомментировал сообщения о том, что Маркл якобы рассматривает такую возможность и встречалась с представителями Демократической партии США.

"Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться", — заявил Трамп.

Также Трамп напомнил о недавнем интервью принца Гарри и Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

Республиканец добавил, что не является поклонником Меган Маркл.

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