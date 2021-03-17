Трамп надеется, что на пост президента США будет баллотироваться Меган Маркл

Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что супруга принца Гарри Меган Маркл будет баллотироваться на пост президента страны в 2024 году, сообщает Report со ссылкой на Fox News.
Бывший глава Белого дома прокомментировал сообщения о том, что Маркл якобы рассматривает такую возможность и встречалась с представителями Демократической партии США.
"Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться", — заявил Трамп.
Также Трамп напомнил о недавнем интервью принца Гарри и Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.
Республиканец добавил, что не является поклонником Меган Маркл.