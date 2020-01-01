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Трамп надеется, что Ким Чен Ын сдержит обещания

​Трамп надеется, что Ким Чен Ын сдержит обещания

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на соблюдение обещаний, которые дал лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын.

Как передает Report, об этом пишет РИА Новости.

Он сказал, что считает северокорейского главу человеком слова.

Кроме того Трамп также напомнил, что надеется получить в подарок от Ким Чен Ына восточную вазу, при этом не уточнив, почему.

Таким образом американский лидер отреагировал на заявления КНДР о создании нового оружия.

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