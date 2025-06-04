Трамп надеется, что Иран примет предложение по ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп надеется, что Иран примет предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, которое ранее направил Тегерану спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп надеется, что Иран примет предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, которое ранее направил Тегерану спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Спецпосланник Уиткофф направил очень детальное и приемлемое предложение иранскому режиму. Президент надеется, что они его примут", - сообщила она журналистам.

Левитт отметила, что в противном случае Тегеран ждут "серьезные последствия".

Ранее во вторник Трамп заявил, что потенциальная сделка США с Ираном не предусматривает обогащения исламской республикой урана ни в какой форме.