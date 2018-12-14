Трамп надеется, что ФРС прекратит вредить экономике США путем повышения учетной ставки

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит повышать базовую учетную ставку, так как это вредит американской экономике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Трамп заявил в четверг в интервью телеканалу Fox News.

Глава государства расценил как благоприятное состояние американской экономики, выделив, в частности, низкий уровень инфляции. "Будем надеяться на то, что ФРС больше не станет поднимать процентную ставку", - заявил президент США. Он обратил внимание, что в период его президентства американская экономика развивается более высокими темпами по сравнению с президентством Барака Обамы, когда базовая учетная ставка была практически равна нулю.

"Я почти нормализовал процентную ставку, и наша экономика стала набирать обороты, число рабочих мест растет, а наши частные предприятия чувствуют себя замечательно", - пояснил Трамп. В качестве примера он привел компанию Apple, объявившую в четверг о планах инвестировать до $1 млрд в строительство кампуса в городе Остин (штат Техас).

В начале ноября ФРС, выполняющая функции центробанка США, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25%.