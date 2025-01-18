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WSJ: Трамп начнет депортацию мигрантов на следующий день после инаугурации

WSJ: Трамп начнет депортацию мигрантов на следующий день после инаугурации Администрация избранного президента США Дональда Трампа приступит к реализации его предвыборных обещаний о массовой депортации нелегальных мигрантов 21 января, то есть на следующий день после вступления в должность.
Другие страны
18 января 2025 г. 06:11
WSJ: Трамп начнет депортацию мигрантов на следующий день после инаугурации

Администрация избранного президента США Дональда Трампа приступит к реализации его предвыборных обещаний о массовой депортации нелегальных мигрантов 21 января, то есть на следующий день после вступления в должность.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, первый "крупномасштабный рейд против мигрантов" начнется в Чикаго (штат Иллинойс) во вторник утром и продлится до конца недели.

В операции будут задействованы около 200 сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Их целью будут в первую очередь нелегальные мигранты с криминальным прошлым, пишет газета. После Чикаго облавы на мигрантов пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Денвере (штат Колорадо) и Майами (штат Флорида), указывает издание.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что команда Трампа завершает работу над пакетом "жестких иммиграционных" законодательных мер, которые будут обнародованы через несколько часов после его инаугурации 20 января.

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