Трамп: на следующей неделе "много чего произойдет" по ситуации в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп пообещал в среду, что "много чего произойдет" на следующей неделе, но возможно и раньше, вокруг ситуации по урегулированию конфликта в Венесуэле, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Трампа в эфире телеканала Fox Business попросили прокомментировать кризис в Боливарианской Республике. "Это просто ужасная ситуация. Мы рассматриваем все варианты, хотим помочь людям. Много чего произойдет на следующей неделе, может быть и раньше", - отметил президент.

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Как сообщила глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали не менее 50 человек.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео обратил внимание на недопустимость вмешательства Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы, где оппозиция предприняла попытку захватить власть.