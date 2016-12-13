Трамп: На пост госсекретаря я выбрал одного из действительно великих бизнесменов мира

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Я выбрал одного из действительно великих бизнесменов мира, Рекса Тиллерсона, государственным секретарем".

Как сообщает Report, об этом написал в своей странице в Twitter избранный президент США Дональд Трамп.

Напомним, сегодня он объявил главу крупнейшей нефтяной компании страны ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США.

Рекс Тиллерсон рос в Оклахоме и Техасе, основных нефте- и газодобывающих штатах США. В 1975 году окончил Техасский университет в Остине, где изучал инженерное дело. Далее сразу начал карьеру в ExxonMobil на промыслах, к середине 1980-х возглавлял службу развития бизнеса в газовом департаменте корпорации, в 2006 году избран председателем совета директоров и CEO.

Тиллерсон добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт сырой нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа. Под руководством Тиллерсона "Exxon" получила в 2014 году чистую прибыль в объёме 34 млрд. долларов и уплатила 80 млрд. долларов в качестве налогов.

Журнал Forbes дважды вносил Тиллерсона в список наиболее влиятельных людей мира. В 2014 году он был помещен на 20-е место, а в 2015 году - на 25- е место.

Отметим, что ExxonMobil также тесно сотрудничает с Азербайджаном в энергетической сфере. Компания имеет 8%-ную долю в проекте "Азери-Чыраг-Гюнешли".

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в рамках проходящей в Абу-Даби Международной нефтегазовой выставке-конференции 7 ноября этого года встретился с президентом ExxonMobil Рексом Тиллерсоном. В ходе встречи глава ExxonMobil отметил, что с интересом отслеживает проекты SOCAR в Азербайджане и за его пределами, выразив заинтересованность в углублении сотрудничества SOCAR-ExxonMobile.