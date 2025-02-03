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Трамп на месяц приостановил пошлины на мексиканские товары

Трамп на месяц приостановил пошлины на мексиканские товары Президент США Дональд Трамп на месяц приостановил действие пошлин на мексиканские товары.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 20:32
Трамп на месяц приостановил пошлины на мексиканские товары

Президент США Дональд Трамп на месяц приостановил действие пошлин на мексиканские товары.

Как передает Report, об этом объявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум после телефонного разговора с американским лидером в соцсети X.

“С этого момента приостанавливается действие введенных в США тарифов сроком на месяц”, - написала она.

В свою очередь Трамп в соцсети Truth Social подтвердил данную информацию. Он также добавил, что Шейнбаум дала согласие на размещение 10 тыс. военнослужащих Мексики на границе с США в целях ужесточения борьбы с незаконной иммиграцией и торговлей наркотиками.

"Только что поговорил с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Это был очень дружелюбный разговор, в ходе которого она согласилась немедленно выделить 10 тыс. мексиканских солдат на границу между Мексикой и Соединенными Штатами", - заявил глава американской администрации.

Согласно изложенной им информации, эти военнослужащие будут отвечать за остановку потока фентанила и нелегальных иммигрантов. Трамп также уточнил, что со стороны Вашингтона дальнейшие переговоры с Мексикой будут вести госсекретарь США Марко Рубио, американские министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник.

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