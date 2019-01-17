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    Трамп на год продлил введенный при Клинтоне режим ЧП

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп на год продлил режим ЧП из-за террористической активности на Ближнем Востоке, который был введен при президенте Билле Клинтоне в 1995 году,

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    «Активность террористов продолжает угрожать мирному процессу на Ближнем Востоке и представляет угрозу национальной безопасности», — заявил Трамп.

    Он отметил, что именно поэтому в стране необходимо продлить сроки чрезвычайного положения, которые были введены 23 января 1995 года. Принятые меры должны начать действовать после 23 января 2019 года

    «Я продлеваю на год чрезвычайное положение из-за угрозы террористов за рубежом, которые угрожают срывом мирному процессу на Ближнем Востоке», — дополнил американский президент.

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